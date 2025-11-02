Спорт
Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Jerome Miron / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обновил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз», завершившемся со счетом 3:4 в пользу хозяев, 40-летний форвард не отметился результативными действиями. Хоккеист не смог забить на 12-й подряд встрече и обновил личный антирекорд по играм без голов.

Игрок ушел с площадки без набранных очков. В 12 стартовых матчах регулярки он пока не забросил более двух шайб и отдал пять голевых передач. Это повторение личного антирекорда россиянина. Такое ранее происходило в сезоне-2023/2024.

Овечкин занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 899 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

