10:48, 2 ноября 2025

Посольство высказалось о передаче особняка в Турции потомкам дипломата царской России

Посольство опровергло передачу виллы в Турции потомкам дипломата царской России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Longfin Media / Shutterstock / Fotodom  

Данные о передаче прав на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья на Босфоре потомкам дипломата царской России не соответствуют действительности. Передачу виллы опровергло посольство России в Анкаре, сообщает ТАСС.

1 ноября турецкая газета Sabah заявила, что якобы турецкий суд передал принадлежащий России объект недвижимости в Стамбуле потомкам Николая Свечина.

«Упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции», — уточнили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что руководству газеты официально предложено опубликовать необходимые исправления и опровержения.

Ранее министр иностранных дел страны Хакан Фидан высказался о четвертом раунде переговоров России и Украины. Он заявил о готовности принять новый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле. Дипломат отметил, что, по его мнению, три предыдущих раунда переговоров в Стамбуле привели к ощутимым результатам.

