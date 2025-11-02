Бывший СССР
Появились кадры отражения прорыва НАТОвских «ежей» на Купянск

Появились кадры отражения прорыва НАТОвских «ежей» на Купянск бойцами 68 дивизии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

«Военкоры Русской Весны» / Telegram

Российские бойцы 68 дивизии отразили прорыв НАТОвских «ежей» на Купянск. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, даже защита от FPV-дронов, которой украинцы обшили НАТОвскую технику, не стала для российских бойцов помехой. Российские военные успешно отразили накат вражеской техники на подступах к Купянску.

По приказу президента Украины Владимира Зеленского Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронетехнику на прорыв к Купянску и реке Оскол, в надежде облегчить положение своих блокированных в городе сил. Однако это оборачивается для ВСУ только большими потерями.

Ранее были опубликованы кадры штурма Красноармейска (украинское название — Покровск) бойцами группировки войск «Центр». Российские бойцы ударили по НАТОвской и другой технике, а также успешно ликвидируют позиции ВСУ, тяжелые дроны-бомбардировщики и системы связи.

