Появились кадры отражения прорыва НАТОвских «ежей» на Купянск бойцами 68 дивизии

«Военкоры Русской Весны» / Telegram

Российские бойцы 68 дивизии отразили прорыв НАТОвских «ежей» на Купянск. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, даже защита от FPV-дронов, которой украинцы обшили НАТОвскую технику, не стала для российских бойцов помехой. Российские военные успешно отразили накат вражеской техники на подступах к Купянску.

По приказу президента Украины Владимира Зеленского Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронетехнику на прорыв к Купянску и реке Оскол, в надежде облегчить положение своих блокированных в городе сил. Однако это оборачивается для ВСУ только большими потерями.

Ранее были опубликованы кадры штурма Красноармейска (украинское название — Покровск) бойцами группировки войск «Центр». Российские бойцы ударили по НАТОвской и другой технике, а также успешно ликвидируют позиции ВСУ, тяжелые дроны-бомбардировщики и системы связи.