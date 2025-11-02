Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:31, 2 ноября 2025Бывший СССР

Опубликовано кадры штурма Покровска

Опубликовано видео штурма Покровска бойцами группировки войск «Центр»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликовано видео штурма Красноармейска (украинское название — Покровск) бойцами группировки войск «Центр». Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показано, как российские бойцы ликвидируют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), НАТОвскую и другую техники, позиции, тяжелые дроны-бомбардировщики, а также системы связи за 2 ноября.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины должен был скрыть следы НАТО в Красноармейске. Эксперт считает, что гибель натовских военных в Красноармейске приведет к дипломатическому скандалу, а также даст России несколько козырей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Появились кадры отражения прорыва НАТОвских «ежей» на Купянск

    Политолог оценил последствия потери ВСУ Красноармейска

    В Харькове произошли взрывы

    Западных политиков призвали вернуться в реальность после слов Путина о «Буревестнике»

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Спрогнозированы шансы Овечкина побить рекорд в новом сезоне

    Трехлетняя девочка бесследно исчезла 55 лет назад. Ее убийца сознался во всем еще тогда. Почему он до сих пор на свободе?

    ВС России сбили над Авдеевкой тяжелый ударный дрон ВСУ

    На Украине призвали вывести ВСУ из двух городов ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости