Опубликовано видео штурма Покровска бойцами группировки войск «Центр»

Опубликовано видео штурма Красноармейска (украинское название — Покровск) бойцами группировки войск «Центр». Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показано, как российские бойцы ликвидируют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), НАТОвскую и другую техники, позиции, тяжелые дроны-бомбардировщики, а также системы связи за 2 ноября.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины должен был скрыть следы НАТО в Красноармейске. Эксперт считает, что гибель натовских военных в Красноармейске приведет к дипломатическому скандалу, а также даст России несколько козырей.