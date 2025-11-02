Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с руководителями атомной промышленности пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее. Об этом сообщает IRNA.
«Мы восстановим атомные объекты и сделаем их еще мощнее. Ядерная деятельность Ирана полностью носит мирный характер», — сказал он.
Ранее официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани сообщил, что Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе. Накануне соответствующее послание США направили Ирану через Оман.