Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

Президент Пезешкиан: Иран восстановит ядерные объекты и сделает их еще мощнее

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с руководителями атомной промышленности пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее. Об этом сообщает IRNA.

«Мы восстановим атомные объекты и сделаем их еще мощнее. Ядерная деятельность Ирана полностью носит мирный характер», — сказал он.

Ранее официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани сообщил, что Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе. Накануне соответствующее послание США направили Ирану через Оман.