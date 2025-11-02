Экономика
04:37, 2 ноября 2025Экономика

Приговоренного к 11 тысячам лет тюрьмы основателя криптобиржи нашли мертвым в тюрьме

Получившего 11 196 лет тюрьмы основателя криптобиржи Thodex Озера нашли мертвым
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Приговоренного к сроку в 11 тысяч лет основателя турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера нашли мертвым в тюрьме. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Происшествие произошло в тюрьме строгого режима в городе Текирдаг. Он отбывал наказание в одиночной камере. Озера нашли мертвым у двери ванной комнаты, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, Озер покончил с собой. Генеральная прокуратура Текирдага начала расследование инцидента.

В сентябре 2023 года суд в Стамбуле приговорил Озера к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество, руководство преступной организацией и отмывание денег. Помимо самого Озера, виновными также признали двух его родственников.

