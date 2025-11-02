Мир
17:28, 2 ноября 2025

Раскрыт готовивший теракт в Берлине сириец

В Берлине задержан сириец, готовивший теракт
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maryam Majd / Getty Images

В Берлине задержан сириец, готовивший теракт. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственный источник в правоохранительных кругах.

По данным издания, подозреваемый — Абдалла Р. Его поймал спецназ. При себе у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств. Мужчина уже арестован. Известно, что в Берлине он проживал по трем адресам — на Линденштрассе, Бушкругаллее и Зоннеаллее.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке совершения тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в Манчестере оцепили здание еврейского центра после обнаружения конверта с подозрительным веществом.

