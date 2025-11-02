Раскрыты перспективные направления сотрудничества России и Китая

Чернышенко: Рост поставок газа новыми маршрутами — перспективное направление

Рост поставок природного газа по новым маршрутам — это одно из самых перспективных направлений сотрудничества России и Китая. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в рамках рабочего визита в КНР, передает ТАСС.

По данным агентства, Чернышенко отметил и поблагодарил вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна за большой вклад в достижение между Россией и Китаем договоренностей. Кроме того, он назвал перспективные направления развития отношений между странами. По словам вице-премьера, это открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных паллет и увеличение поставок природного газа по новым маршрутам. Также Чернышенко отметил активную работу над проектами промышленной кооперации.

Ранее сообщалось, что укрепление партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в КНР.