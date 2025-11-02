Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 2 ноября 2025Экономика

Россия прекратила действие одного соглашения с Финляндией

Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения (...) об энергетическом использовании (...) отрезка реки Вуокса», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уведомить Хельсинки о том, что Москва больше не обязана поставлять компенсационную энергию в связи с односторонним отказом с 2022 года покупать российскую электроэнергию.

Ранее стало известно, что лишившиеся российских туристов приграничные районы Финляндии терпят многомиллионные убытки. Выяснилось, что из-за отсутствия россиян регион Южной Карелии, граничащий с Санкт-Петербургом, ежедневно теряет миллион евро (93,6 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В России прокомментировали получение Patriot Украиной

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре

    Раскрыта стоимость «увольнения» из ВСУ на год

    Российский город признали курортом федерального значения

    Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

    В Федерации борьбы России заявили о важности букмекеров

    Дочь популярной телеведущей пришла на выставку в прозрачном платье

    В США на вечеринке подростков произошла стрельба

    Российский замминистра захотел уйти добровольцем на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости