Россия возобновила закупки винограда у одной страны

РИА Новости: Россия в сентябре вернулась к импорту грузинского винограда

Россия в сентябре возобновила закупки винограда в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику страны.

Импорт грузинского винограда был прекращен российской стороной в декабре 2024 года, уточняет агентство. На протяжении почти трех кварталов закупки не осуществлялись.

В сентябре 2025-го Грузия экспортировала в РФ винограда на 688 тысяч долларов. В стоимостном выражении это оказалось на 8 процентов выше показателей 2024 года. В целом же грузинская сторона в сентябре поставила в другие страны винограда на 749,5 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что поставки винограда в Россию резко нарастила Индия. В феврале текущего года этот показатель увеличился более чем на треть по сравнению с февралем прошлого года, подсчитали в индийской статслужбе. В стоимостном выражении импорт достиг 10,3 миллиона долларов, что стало максимумом с января 2019-го. Россия, таким образом, вошла в тройку крупнейших покупателей этой ягоды у Индии — больше нее закупили только Нидерланды.