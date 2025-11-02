Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:55, 2 ноября 2025Экономика

Россия возобновила закупки винограда у одной страны

РИА Новости: Россия в сентябре вернулась к импорту грузинского винограда
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom  

Россия в сентябре возобновила закупки винограда в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику страны.

Импорт грузинского винограда был прекращен российской стороной в декабре 2024 года, уточняет агентство. На протяжении почти трех кварталов закупки не осуществлялись.

В сентябре 2025-го Грузия экспортировала в РФ винограда на 688 тысяч долларов. В стоимостном выражении это оказалось на 8 процентов выше показателей 2024 года. В целом же грузинская сторона в сентябре поставила в другие страны винограда на 749,5 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что поставки винограда в Россию резко нарастила Индия. В феврале текущего года этот показатель увеличился более чем на треть по сравнению с февралем прошлого года, подсчитали в индийской статслужбе. В стоимостном выражении импорт достиг 10,3 миллиона долларов, что стало максимумом с января 2019-го. Россия, таким образом, вошла в тройку крупнейших покупателей этой ягоды у Индии — больше нее закупили только Нидерланды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Лифт с пассажиркой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

    На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

    Раскрыт особый экспонат личной библиотеки президента Путина в Кремле

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском безграмотным решением

    Скончался бывший главред «Известий»

    Введение льгот за выпуск дополнительных объемов топлива допустили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости