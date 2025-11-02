Экономика
Россия ввела запрет на вывоз технической серы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom

Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

По данным правительства, решение стабилизирует отгрузки сырья на внутренний рынок, чтобы сохранить объемы производств минеральных удобрений и обеспечить продовольственную безопасность страны.

«Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кабмин введет запрет на вывоз бензина из России до конца 2025 года. По словам зампредседателя правительства Александра Новака, до конца года также будет запрещен экспорт дизтоплива для непроизводителей.

