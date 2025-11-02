Путешествия
15:35, 2 ноября 2025Путешествия

Россиянка побывала в Таджикистане и раскрыла необычные запреты в стране

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Omri Eliyahu / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Таджикистане и раскрыла необычные традиции и запреты, которые действуют в стране. Впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

К примеру, по словам автора публикации, там не устанавливают елки и не проводят мероприятия в школе к Новому году. «Дома никто не мешает нарядить елку и обменяться подарками, но улицы городов выглядят в декабре непривычно спокойными — без гирлянд и иллюминации», — объяснила она.

Кроме того, в Таджикистане не показывают новогодние шоу по телевизору. Также в 2017 году в стране решили отказаться от трансляции рэпа, хип-хопа и «грустных песен» на телевидении и радио. Есть также запрет для родителей: они могут называть детей именами из специального перечня, а «чуждые» имена использовать нельзя.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что в Армении ее «приняли как родную». По словам россиянки, администраторы в местных отелях общаются с постояльцами как с друзьями и искренне интересуются их делами.

