Российский замминистра захотел уйти добровольцем на СВО

Замминистра в Тульской области Сергей Асташкин захотел уйти добровольцем на СВО

Замминистра в Тульской области Сергей Асташкин захотел уйти добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства региона.

Асташкин заявил о своем решении 1 ноября в ходе встречи с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. По его словам, намерение принять участие в боевых действиях укрепилось с вторжением украинских войск в Курскую область.

Миляев, в свою очередь, поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему вернуться домой с победой. «Вы приняли для себя настоящее мужское решение заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации, встать на защиту нашего Отечества. Я уважаю это решение и желаю успешного выполнения всех боевых задач», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев СВО. Уточнялось, что добровольцы, находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без прохождения военных сборов.