Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 2 ноября 2025Россия

Российский замминистра захотел уйти добровольцем на СВО

Замминистра в Тульской области Сергей Асташкин захотел уйти добровольцем на СВО
Мария Винар

Фото: Правительство Тульской области

Замминистра в Тульской области Сергей Асташкин захотел уйти добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства региона.

Асташкин заявил о своем решении 1 ноября в ходе встречи с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. По его словам, намерение принять участие в боевых действиях укрепилось с вторжением украинских войск в Курскую область.

Миляев, в свою очередь, поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему вернуться домой с победой. «Вы приняли для себя настоящее мужское решение заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации, встать на защиту нашего Отечества. Я уважаю это решение и желаю успешного выполнения всех боевых задач», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает присвоение воинских званий для добровольцев СВО. Уточнялось, что добровольцы, находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без прохождения военных сборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В России прокомментировали получение Patriot Украиной

    Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре

    Раскрыта стоимость «увольнения» из ВСУ на год

    Российский город признали курортом федерального значения

    Два региона Украины оказались обесточены после взрывов

    В Федерации борьбы России заявили о важности букмекеров

    Дочь популярной телеведущей пришла на выставку в прозрачном платье

    В США на вечеринке подростков произошла стрельба

    Российский замминистра захотел уйти добровольцем на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости