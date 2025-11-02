Интернет и СМИ
Скончался бывший главред «Известий»

На 92-м году жизни скончался бывший главред «Известий» Иван Лаптев
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Хрупов / РИА Новости

Бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев 2 ноября скончался в больнице на 92-м году жизни. Об этом издание сообщило со ссылкой на его жену Татьяну Кареву.

«К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался», — рассказала она.

Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. К 1960 году он отучился в Сибирском автомобильно-дорожном институте имени В.В. Куйбышева, еще спустя 13 лет окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Карьеру в журналистике экс-главред начинал с работы в таких изданиях, как газета «Советская Россия» и журнал «Коммунист».

На посту руководителя «Известий» Лаптев находился шесть лет, с 1984-го по 1990-й. Затем на протяжении года он являлся председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Написал много публикаций и книг, включая «Планету разума», «Мир людей в мире природы», «Экологические проблемы», и т.д.

Ранее в возрасте 89 лет умер бывший главред журнала «Огонек», журналист и публицист Виталий Коротич. По словам советского и российского историка Виктора Мироненко, из жизни он ушел 29 сентября в московской больнице. Коротич «был человеком во всем», — подчеркнул историк.

