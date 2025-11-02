Советник Байдена рассказал о «пощечине Бога» бывшему президенту США

Советник Байдена: Экс-глава США заболел коронавирусом во время борьбы за пост

Бывший глава США Джо Байден заразился коронавирусом во время борьбы за пост президента страны с Дональдом Трампом — это стало для него «пощечиной Бога». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» слова советника Байдена.

По данным агентства, Байден в июле 2024 года объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в разгар предвыборной кампании из-за того, что у него нарушились когнитивные функции в результате COVID-19. Его советник пишет о том, что таким образом Бог подавал какие-то сигналы. «А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом», — говорит советник. Он отметил, что Байден не стал объявлять о снятии своей кандидатуры по телевидению, потому что был слишком болен.

Ранее сообщалось, что конгресс США признал действия бывшего американского лидера Джо Байдена незаконными.