Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 2 ноября 2025Мир

Советник Байдена рассказал о «пощечине Бога» бывшему президенту США

Советник Байдена: Экс-глава США заболел коронавирусом во время борьбы за пост
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Бывший глава США Джо Байден заразился коронавирусом во время борьбы за пост президента страны с Дональдом Трампом — это стало для него «пощечиной Бога». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» слова советника Байдена.

По данным агентства, Байден в июле 2024 года объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в разгар предвыборной кампании из-за того, что у него нарушились когнитивные функции в результате COVID-19. Его советник пишет о том, что таким образом Бог подавал какие-то сигналы. «А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом», — говорит советник. Он отметил, что Байден не стал объявлять о снятии своей кандидатуры по телевидению, потому что был слишком болен.

Ранее сообщалось, что конгресс США признал действия бывшего американского лидера Джо Байдена незаконными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    В России учредили новый праздник

    Бразильский футболист заявил о готовности получить российский паспорт

    Канцлера Германии призвали постыдиться слов о России

    Палестина оценила план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

    Советник Байдена рассказал о «пощечине Бога» бывшему президенту США

    На Солнце возобновились сильные вспышки

    Два гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе

    Молодая россиянка оказалась в реанимации из-за стоматолога

    Врач предупредил о скрывающихся за учащенным мочеиспусканием болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости