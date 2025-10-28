Мир
Власти США признали действия Байдена незаконными

WP: Конгресс США признал действия Байдена незаконными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Scott Eisen / Getty Images

Конгресс США признал действия бывшего американского лидера Джо Байдена незаконными. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Комитет Конгресса по надзору отметил в отчете, что некоторые указы и помилования могли быть подписаны без ведома Байдена, поскольку в них использовалась автоподпись. Отмечается, что помощники экс-президента могли действовать без его ведома, и если Белый дом не подтвердит одобрение лично Байденом тех решений, комитет будет считать их недействительными.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты в настоящий момент переживают темные времена, а демократия в стране «поставлена на карту».

