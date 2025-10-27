Байден заявил о темных временах в США

Байден заявил, что США сейчас переживают темные времена

США в настоящий момент переживают темные времена, а демократия в стране «поставлена на карту». Такое мнение выразил бывший американский лидер Джо Байден, передает Fox News.

«Друзья, я не могу ничего приукрашивать. Это темные времена», — заявил экс-глава Белого дома.

Байден также назвал нынешнее положение дел в США «худшим» из всех, что он видел за «многие десятилетия» своей политической карьеры. По его мнению, текущая ситуация в стране «представляет угрозу американской демократии».

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Глава государства возложил вину на своего предшественника за конфликт на Украине, добавив, что при нем боевые действия не начались бы.