16:21, 2 ноября 2025

США и Китай захотели наладить прямую связь для предотвращения конфликтов

Politico: США и Китай наладят каналы связи, чтобы исключить риски конфликтов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

США и Китай наладят каналы прямой связи, чтобы исключить риски конфликтов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление министра войны США Пита Хегсета.

«Мы должны создать каналы военного сотрудничества для ликвидации конфликтов и деэскалации любых возможных проблем», — сказал американский министр.

По его словам, переговоры с целью обсуждения деталей создания этих каналов пройдут в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином приведет к успеху и «вечному миру». После переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил о снижении импортных пошлин в отношении китайской продукции с 57 до 47 процентов.

