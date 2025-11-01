Трамп назвал итог своей встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином приведет к вечному миру

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином приведет к успеху и «вечному миру». Такой итог переговоров с лидером Китая назвал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Моя встреча с лидером КНР была великолепной для наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху», — написал он.

После переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил о снижении импортных пошлин в отношении китайской продукции с 57 до 47 процентов. Свое решение он объяснил прогрессом в борьбе КНР с распространением фентанила. Пекин, в свою очередь, отсрочил на год вступление в силу экспортного контроля за рядом важных редкоземельных металлов.