Стало известно о пострадавших после прилета БПЛА по Белгородской области

Губернатор Гладков: Врачи не смогли спасти пострадавшую от дрона в Кургашках
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В хуторе Кургашки Валуйского округа в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, уточнив, что одну из пострадавших спасти не удалось.

Трех женщин и одного мужчину, получивших минно-взрывные и осколочные ранения из-за детонации дрона, доставили в Валуйскую ЦРБ, пояснил Гладков. Одна из них была в очень тяжелом состоянии, и врачам, несмотря на все усилия, не удалось сохранить ей жизнь. Сейчас в тяжелом состоянии еще одна женщина — она находится в больнице. Двоих человек — женщину и мужчину — уже отпустили домой, добавил он.

Ранее стало известно, что 1 ноября при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали два подростка и взрослый. По словам Гладкова, в селе Дорогощь Грайворонского округа сдетонировавший дрон ранил двух 15-летних братьев. У обоих врачи диагностировали баротравмы. В самом Грайвороне в результате удара дрона был ранен осколком в спину мужчина. Он также получил баротравму.

