Стало известно о роли Путина в истории совместной с бойцами СВО фотографии

В московском госпитале Путин лично организовал совместное фото с бойцами СВО

В Москве центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка посетил президент России Владимир Путин. Он лично встретился с бойцами специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение, и организовал совместную с ними фотографию. Об этом сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства подсказывал участникам СВО перед совместной фотографией в палате госпиталя. «На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите», — обращался к военнослужащим президент.

На встрече с военными в госпитале вместе с Путиным находился и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он успокоил, что все попадут в кадр. Он сказал, что в камере находится специальная линза, которая охватит всех. «Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», — заверил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к 127-й бригаде разведки и поздравил военнослужащих с присвоением бригаде почетного наименования «гвардейская».