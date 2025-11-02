Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 2 ноября 2025Россия

Стало известно о роли Путина в истории совместной с бойцами СВО фотографии

В московском госпитале Путин лично организовал совместное фото с бойцами СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

В Москве центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка посетил президент России Владимир Путин. Он лично встретился с бойцами специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение, и организовал совместную с ними фотографию. Об этом сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства подсказывал участникам СВО перед совместной фотографией в палате госпиталя. «На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите», — обращался к военнослужащим президент.

На встрече с военными в госпитале вместе с Путиным находился и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он успокоил, что все попадут в кадр. Он сказал, что в камере находится специальная линза, которая охватит всех. «Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», — заверил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к 127-й бригаде разведки и поздравил военнослужащих с присвоением бригаде почетного наименования «гвардейская».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    В Госдуме предложили последовать беспрецедентному решению одной страны

    Россиянка побывала в Таджикистане и раскрыла необычные запреты в стране

    Стало известно о роли Путина в истории совместной с бойцами СВО фотографии

    Жителей больших городов предупредили об одном повышенном риске для здоровья

    В двух российских регионах сработала система ПВО

    Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости