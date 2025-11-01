Путин обратился к российским военным

Путин поздравил 127-ю бригаду разведки с присвоением звания «гвардейская»

Президент России Владимир Путин обратился к 127-й бригаде разведки и поздравил военнослужащих с присвоением бригаде почетного наименование «гвардейская». Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что получение такого наименования — высокая честь и признание особых заслуг. Путин указал на массовый героизм и отвагу военнослужащих подразделения, а также отметил стойкость и мужество, проявленные при выполнении воинского долга.

«Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграмме.

Указ о присвоении почетного наименования соединению вступил в силу 29 октября. С военнослужащими этого подразделения Путин встречался в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.

