Турция нашла альтернативу российской нефти

Reuters: Турция закупает нефть в Ираке и Казахстане как альтернативу нефти из РФ

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), стремясь найти альтернативу российской нефти, стали закупать больше нефти у Ирака и Казахстана после ввода западных санкций против нефтяного сектора РФ. Такие данные приводит Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Так, один из крупнейших НПЗ Турции SOCAR Turkey Aegean Refinery купил четыре партии нефти, поставщиком выступает не Россия, а частично Ирак, частично Казахстан (нефть марки KEBCO).

Другой производитель Tupras, по данным агентства, также наращивает закупки аналогов Urals, он сотрудничает с Ираком по этому вопросу. По мнению источников, Tupras через некоторое время сможет полностью отказаться от импорта нефти из России на один из заводов. Компания меняет поставщиков с целью избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, но одновременно на втором ее НПЗ продолжат переработку российской нефти.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.