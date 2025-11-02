Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:48, 2 ноября 2025Культура

Умер обладатель премии «Оскар» Питер Уоткинс

The Guardian: Умер получивший «Оскар» за фильм «Военная игра» режиссер Уоткинс
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sue Ogrocki / Reuters

Британский режиссер, заполучивший статуэтку премии «Оскар» за киноленту «Военная игра», Питер Уоткинс скончался на 91-м году жизни. Об этой трагической новости сообщает издание The Guardian со ссылкой на членов семьи.

Родственники Уоткинса заявили, что мир потерял одного из самых «проницательных, изобретательных режиссеров», чей талант не поддается какой-либо классификации. Он ушел из жизни в больнице в Бурганефе, что на юге Франции. Там сценарист и продюсер проживал на протяжении последних 25 лет.

У режиссера остались двое сыновей, он был дважды женат.

Уоткинс приобрел славу кинодокументалиста и стоял у истоков жанра докудрамы, где автор воссоздает в своей картине реконструкцию исторических событий силами драматических актеров. Его работы содержали в себе репортажные приемы, элементы художественного повествования, а в съемках также принимали участие непрофессиональные актеры.

В мае сообщалось, что оскароносный оператор Билли Уильямс ушел из жизни в возрасте 96 лет. Он стал известен по работам над культовыми кинокартинами, среди которых значатся «Адвокат дьявола» 1977 года и хоррор «Ночной дозор», роль в котором исполнила Элизабет Тейлор.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

    Во Франции выступили с призывом в отношении Зеленского

    В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

    В Британии раскрыли план Трампа по Украине

    Командующий дронами ВСУ пригрозил ударами по России

    В одесский ночной клуб нагрянула полиция из-за русских песен

    Мерца высмеяли за желание помочь «разбомбившей Германию» Украине

    Трамп оскорбил американского телеведущего

    Тренер «Динамо» объяснил плохое качество льда музыкальной церемонией

    Бывший президент Украины раскрыл подробности разговора с Путиным о Майдане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости