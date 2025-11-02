Умер обладатель премии «Оскар» Питер Уоткинс

Британский режиссер, заполучивший статуэтку премии «Оскар» за киноленту «Военная игра», Питер Уоткинс скончался на 91-м году жизни. Об этой трагической новости сообщает издание The Guardian со ссылкой на членов семьи.
Родственники Уоткинса заявили, что мир потерял одного из самых «проницательных, изобретательных режиссеров», чей талант не поддается какой-либо классификации. Он ушел из жизни в больнице в Бурганефе, что на юге Франции. Там сценарист и продюсер проживал на протяжении последних 25 лет.
У режиссера остались двое сыновей, он был дважды женат.
Уоткинс приобрел славу кинодокументалиста и стоял у истоков жанра докудрамы, где автор воссоздает в своей картине реконструкцию исторических событий силами драматических актеров. Его работы содержали в себе репортажные приемы, элементы художественного повествования, а в съемках также принимали участие непрофессиональные актеры.
