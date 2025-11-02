Наука и техника
Ускорение вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» объяснили

ИКИ РАН: Ускорение 3I/ATLAS может быть связано с ударами солнечных вспышек
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: CeltStudio / Shutterstock / Fotodom  

Негравитационное ускорение вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» 3I/ATLAS может быть связано с ударами по нему крупных солнечных вспышек. Об этом в Telegram-канале сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS, сообщения о котором поступают, может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около 10 дней назад во время приближения объекта к перигелию», — говорится в сообщении.

По данным лаборатории, с 23 по 27 октября по 3I/ATLAS должно было ударить не менее 5 солнечных выбросов. отмечается, что солнечная плазма должна была нарушить динамику кометного хвоста, а также могла повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела.

