В двух российских регионах сработала система ПВО

Минобороны отчиталось о сбитых БПЛА в Белгородской и Брянской областях

В двух российских регионах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

С 12:00 до 15:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них пять БПЛА над территорией Брянской области, еще три — над Белгородской, пояснили в оборонном ведомстве.

За минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 164 беспилотника Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа было сбито над акваторией Черного моря — 39.