Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 2 ноября 2025Россия

В двух российских регионах сработала система ПВО

Минобороны отчиталось о сбитых БПЛА в Белгородской и Брянской областях
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В двух российских регионах сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

С 12:00 до 15:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них пять БПЛА над территорией Брянской области, еще три — над Белгородской, пояснили в оборонном ведомстве.

За минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 164 беспилотника Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа было сбито над акваторией Черного моря — 39.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    В Госдуме предложили последовать беспрецедентному решению одной страны

    Россиянка побывала в Таджикистане и раскрыла необычные запреты в стране

    Стало известно о роли Путина в истории совместной с бойцами СВО фотографии

    Жителей больших городов предупредили об одном повышенном риске для здоровья

    В двух российских регионах сработала система ПВО

    Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости