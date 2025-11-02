Мир
04:59, 2 ноября 2025Мир

В Германии сделали признание о России

Вагенкнехт: Россия имеет право защищать себя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия имеет право защищать себя и обеспечивать свою безопасность. Такое признание сделала глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF.

«Они начали эту войну, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты и ракеты НАТО», — сказала она.

По ее словам, Москва много раз предупреждала западные страны о последствиях втягивания Украины в НАТО, однако обеспокоенность России была полностью проигнорирована.

Прежде Вагенкнехт обвинила власти Германии в попытках приблизить войну с Россией. Она предсказала, что в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, поскольку там не заинтересованы в прекращении украинского конфликта.

