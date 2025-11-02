В МИД России прокомментировали безнаказанность Киева за расправы над журналистами

Безнаказанность за расправу и теракты против журналистов и покрытие этих действий западными кураторами подталкивает Киев к новым преступлениям. Об этом заявил МИД России, передает РИА Новости.

В официальном комментарии представителя ведомства Марии Захаровой сказано, что только с начала текущего года жертвами прицельных атак Вооруженных сил Украины стали по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ.

