11:05, 2 ноября 2025

В МИД России прокомментировали безнаказанность Киева за расправы над журналистами

МИД: Безнаказанность за убийства журналистов подталкивает Киев к преступлениям
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Supamotionstock.com / Shutterstock / Fotodom  

Безнаказанность за расправу и теракты против журналистов и покрытие этих действий западными кураторами подталкивает Киев к новым преступлениям. Об этом заявил МИД России, передает РИА Новости.

В официальном комментарии представителя ведомства Марии Захаровой сказано, что только с начала текущего года жертвами прицельных атак Вооруженных сил Украины стали по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ.

Ранее сообщалось, что украинская армия пытается замедлить продвижение российских военных, устроив техногенную катастрофу.

