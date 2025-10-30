Бывший СССР
Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Украинская армия пытается замедлить продвижение российских военных, устроив техногенную катастрофу. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области», — отметила дипломат.

Мария Захарова также уточнила, что речь идет о затоплении населенных пунктов по берегам реки Северский Донец.

В ночь с 24 на 25 октября сообщалось, что ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища тремя ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS. Как позже рассказал губернатор приграничной области Вячеслав Гладков, плотина получила повреждения.

Также несколькими днями ранее стало известно, что российские военнослужащие наступают в Харьковской области. Так, армия РФ взяла украинские опорные пункты западнее населенного пункта Синельниково.

