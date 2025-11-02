Бывший СССР
В одесский ночной клуб нагрянула полиция из-за русских песен

В одесский ночной клуб «Палладиум» прибыла полиция из-за русских песен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В одесский ночной клуб «Палладиум» прибыла полиция из-за жалоб на русские песни. Об этом сообщает «Страна».

Издание пишет, что в сети появились ролики, на которых одесситы массово подпевают и танцуют под российскую музыку. Привело ли появление полицейских к задержаниям — неизвестно.

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что прослушивание песен на русском языке является презрением памяти о погибших бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!» — добавил он.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что на территории страны нет запрета на исполнение песен на русском языке. При этом, добавила она, на Украине действует закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских исполнителей.

