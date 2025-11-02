Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 1 ноября 2025Мир

В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

Аналитик Леонков: У США нет Tomahawk, чтобы поставлять их Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press

У Вашингтона нет крылатых ракет Tomahawk для поставок Киеву, Пентагон может вводить в заблуждение президента страны Дональда Трампа. Так в беседе с «Московским комсомольцем» высказался военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, наглядно объяснив положение дел американцев с этим видом вооружения.

По его словам, Tomahawk стоят на вооружении у многих стран, к примеру в Великобритании, но это модели морского базирования, установленные на кораблях. «В Польше и в Румынии «Томагавки» входят в состав позиционного района ПРО, то есть могут, так же, как и противоракеты, запускаться с универсальных установок, с земли», — отметил аналитик.

В известной системе «Тифон», которая является мобильной наземной пусковой установкой ВС США, всего лишь две батареи, в каждой из которых четыре пусковых установки, добавил Леонков. Одна такая батарея расположена на Филиппинах, а другая — в США. Между тем других сухопутных вариантов для запуска «Томагавков» просто не существует, отметил эксперт.

Если рассмотреть этот сценарий передачи, то американцам придется предоставить Киеву новейший и очень сложный экспериментальный комплекс, который еще не был ими апробирован. «Там 32 специалиста обслуживающего персонала, плюс целеуказания американских технических средств разведки. Поэтому наш президент и сказал, что при подобном сценарии, то есть если удар «Томагавками» будет нанесен с территории Украины, ответ будет внезапным и ошеломляющим», — напомнил Леонков.

Ранее телеканал CNN рассказал о решении Пентагона, согласно которому поставки американских ракет Tomahawk Украине были якобы одобрены Украине. Как уточнялось, окончательное решение о передаче оружия остается за американским лидером Дональдом Трампом. При этом авторы публикации добавили, что соответствующее разрешение дали еще до встречи хозяина Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 17 октября в Вашингтоне.

На новость отреагировали в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Как заявила его официальный представитель Мария Захарова, одобрение поставок Киеву не приближает мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости