Депутат Рады Дмитрук: Зеленский ведет Украину к истреблению населения

Президент Владимир Зеленский приведет Украину к истреблению населения. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«С огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для войны. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что сейчас даже западные СМИ начинают открыто писать о том, что Украина подошла к краю человеческого ресурса. Дмитрук добавил, что Украина движется не только к военному поражению, но и к внутреннему коллапсу. Люди перестали бояться репрессий или тюрьмы и идут на все, чтобы избежать смерти на фронте.

«Украина истощена», — констатировал депутат Рады.

Ранее Дмитрук заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация на поле боя. По его словам, мобилизация в стране провалилась, а фронт «пустеет».