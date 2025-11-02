Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:59, 2 ноября 2025Бывший СССР

В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский ведет Украину к истреблению населения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Владимир Зеленский приведет Украину к истреблению населения. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«С огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для войны. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что сейчас даже западные СМИ начинают открыто писать о том, что Украина подошла к краю человеческого ресурса. Дмитрук добавил, что Украина движется не только к военному поражению, но и к внутреннему коллапсу. Люди перестали бояться репрессий или тюрьмы и идут на все, чтобы избежать смерти на фронте.

«Украина истощена», — констатировал депутат Рады.

Ранее Дмитрук заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация на поле боя. По его словам, мобилизация в стране провалилась, а фронт «пустеет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением в Нигерию. Там угнетают христиан, а еще там очень много нефти

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в коротком топе

    Депутат сейма возмутился погашением Польшей долгов Украины

    Песков ответил на вопрос об оперативной встрече Путина и Трампа

    В российском регионе после атаки БПЛА пострадали два человека

    В России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов

    Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

    В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

    США нанесли смертоносный удар по судну в Карибском море

    В России оценили возможность удара «Орешником» по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости