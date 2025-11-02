В России оценили возможность удара «Орешником» по Киеву

Михайлов: Лидеров Украины могут ликвидировать «Орешником»

Ракетный комплекс «Орешник» вполне могут использовать для ликвидации лидеров Украины. Так эту возможность оценил военный эксперт Евгений Михайлов в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, «Орешник» может использоваться не только в качестве ядерного оружия. Он отметил, что ракета может пробивать бункеры на десятки метров, а последствия ее применения будут «страшными».

«Ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам в случае, если начинка будет не ядерная. Вполне вероятно, что сейчас "Орешник" могут применить для уничтожения ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры», — сказал эксперт.

Ранее удар «Орешником» по офису Владимира Зеленского допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Поэтому, прежде чем делать заявления, надо все-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь "Орешник"», — сказал депутат.