В Госдуме допустили удар «Орешником» по офису Зеленского

Депутат Госдумы Колесник допустил удар «Орешником» по офису Зеленского

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить по офису Владимира Зеленского «Орешником». Об этом сообщает News.ru.

Он пояснил, что Россия еще не применяла оружие, которое могла бы использовать.

«Кстати, у нас также наготове тактическое ядерное оружие. Поэтому, прежде чем делать заявления [в адрес Москвы], надо все-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь "Орешник" [по офису Зеленского в Киеве]», — сказал депутат.

Колесник добавил, что бомбоубежища не помогут украинским чиновникам спастись от этих ударов Вооруженных сил России. Он также призвал Зеленского быть осторожнее в своих высказываниях, отметив, что возмездие может произойти в отношении него.

Ранее Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы. Он предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия и посоветовал кремлевским чиновникам знать адреса ближайших к ним бомбоубежищ.