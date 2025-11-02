Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 2 ноября 2025Россия

В России учредили новый праздник

Правительство России предложило отмечать День сварщика в последнюю пятницу мая
Мария Винар

Фото: Khrushchev Georgy / Shutterstock / Fotodom  

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился учредить в российском календаре новый профессиональный праздник — День сварщика. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр предложил отмечать праздник в последнюю пятницу мая. Уточняется, что именно этот день неофициально закрепился в профессиональном сообществе сварщиков.

Инициаторами стали представители Национального агентства контроля сварки, а также Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. На основе подписанного Мишустиным распоряжения Минпромторг закрепит предложение нормативным правовым актом до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в России ввели новый праздник — День работника суда. Служащие аппарата суда будут отмечать его ежегодно 5 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не побег, а спецоперация». Украинский блогер, спасаясь от мобилизации, покинул страну и снял свой маршрут на видео

    В России учредили новый праздник

    Бразильский футболист заявил о готовности получить российский паспорт

    Канцлера Германии призвали постыдиться слов о России

    Палестина оценила план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

    Советник Байдена рассказал о «пощечине Бога» бывшему президенту США

    На Солнце возобновились сильные вспышки

    Два гражданских судна повреждены в результате атаки БПЛА на порт Туапсе

    Молодая россиянка оказалась в реанимации из-за стоматолога

    Врач предупредил о скрывающихся за учащенным мочеиспусканием болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости