В России учредили новый праздник

Правительство России предложило отмечать День сварщика в последнюю пятницу мая

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился учредить в российском календаре новый профессиональный праздник — День сварщика. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр предложил отмечать праздник в последнюю пятницу мая. Уточняется, что именно этот день неофициально закрепился в профессиональном сообществе сварщиков.

Инициаторами стали представители Национального агентства контроля сварки, а также Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. На основе подписанного Мишустиным распоряжения Минпромторг закрепит предложение нормативным правовым актом до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в России ввели новый праздник — День работника суда. Служащие аппарата суда будут отмечать его ежегодно 5 ноября.