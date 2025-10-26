Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 26 октября 2025Россия

В России ввели новый праздник

Кабмин РФ: В России начнут ежегодно отмечать День работника суда
Виктория Клабукова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В России вводится новый праздник — День работника суда. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Профессиональный праздник служащие аппарата суда будут отмечать ежегодно 5 ноября. Событие, как сообщается, приурочено к дате издания Петром Первым указа «О форме суда». Опубликованный в 1723 году документ закрепил правило, ставшее на сегодняшний день нормой справедливого суда — рассматривать гражданские и большую часть уголовных дел при непосредственном участии обеих сторон на началах состязательного процесса. С инициативой введения праздника выступил председатель Верховного Суда Игорь Краснов, его предложение поддержал президент Владимир Путин.

Ранее было анонсировано празднование Дня артиста. Он коснется не только работников театра и кино, но и цирка. Отмечать праздник предложили 17 января — в День рождения Константина Станиславского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России

    На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

    Десять человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    ВСУ предрекли крупнейшее поражение со времен «Азовстали»

    ВС России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины

    ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

    Пранкер назвал роковые ошибки в общении с мошенником

    Трампу предложили новый вариант урегулирования украинского конфликта

    Мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости