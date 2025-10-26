В России ввели новый праздник

Кабмин РФ: В России начнут ежегодно отмечать День работника суда

В России вводится новый праздник — День работника суда. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Профессиональный праздник служащие аппарата суда будут отмечать ежегодно 5 ноября. Событие, как сообщается, приурочено к дате издания Петром Первым указа «О форме суда». Опубликованный в 1723 году документ закрепил правило, ставшее на сегодняшний день нормой справедливого суда — рассматривать гражданские и большую часть уголовных дел при непосредственном участии обеих сторон на началах состязательного процесса. С инициативой введения праздника выступил председатель Верховного Суда Игорь Краснов, его предложение поддержал президент Владимир Путин.

Ранее было анонсировано празднование Дня артиста. Он коснется не только работников театра и кино, но и цирка. Отмечать праздник предложили 17 января — в День рождения Константина Станиславского.