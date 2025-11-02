Россия
16:30, 2 ноября 2025Россия

В российском детсаду воспитательница применила силу в отношении детей

В детсаду Усолья-Сибирского воспитательница применила силу в отношении детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В детсаду в Иркутской области воспитательница применила силу в отношении детей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления Следственного комитета (СК).

Все произошло в городе Усолье-Сибирское.

«Предварительно установлено, что в одном из детских садов города Усолье-Сибирское воспитательница применяла физическую силу в отношении детей», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело. Главе ведомства уже доложено о ходе расследования по факту произошедшего.

Ранее момент падения сосны на ребенка в детском саду в Новосибирске попал на видео. В прокуратуре указали на недостаточность мер, принятых руководством детсада для организации безопасности учебного процесса.

