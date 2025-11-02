Россия
03:05, 2 ноября 2025Россия

В российском регионе обломки дронов ВСУ повредили многоквартирный дом

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Туапсинском районе Краснодарского края обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили многоквартирный дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

ЧП произошло в поселке Сосновом. Фрагменты дронов попали в третий этаж здания, там выбило стекла.

По предварительной информации пострадавших нет. На место прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

Ранее 2 ноября оперштаб объявил об атаке украинских дронов. Упавшие беспилотники повредили портовую инфраструктуру, там произошло возгорание. Данные о пострадавших не поступали.

