В США пропавшую 13-летнюю девочку нашли в ящике в подвале

В США пропавшую 13-летнюю девочку нашли живой в ящике в подвале

В США 13-летнюю девочку, которая познакомилась с мужчиной и пропала, нашли живой в ящике в подвале его дома. Об этом сообщает The Guardian.

«Этого ребенка склоняли к развратным действиям, его эксплуатировали, а затем подвергли сексуальному насилию незнакомцы, которые нашли его в интернете», — заявила генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл.

26-летнему Ки-Шону Крамити предъявили обвинения в торговле людьми, незаконных контактах с несовершеннолетними и растлении ребенка. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее стало известно, что в муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско было найдено тайное захоронение, в котором, предположительно, находились 48 мешков с человеческими останками.