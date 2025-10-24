Из жизни
08:15, 24 октября 2025Из жизни

Десятки мешков с человеческими останками обнаружили в Мексике

В Мексике обнаружено тайное захоронение с 48 мешками человеческих останков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lorenzo Hernandez / Reuters

В муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско было найдено тайное захоронение, в котором, предположительно, находились 48 мешков с человеческими останками. Об этом пишет газета Tribuna de México со ссылкой на власти.

Незаконное захоронение было обнаружено в конце сентября представителями организации Guerreros Buscadores de Jalisco. Глава спецпрокуратуры Мексики по делам пропавших без вести Бланка Трухильо сообщила, что расследование на месте захоронения продолжается. Работы в районе раскопок ведутся с применением тяжелой техники в связи с особенностями захоронения и ландшафта. Место исследуется судмедэкспертами, которым предстоит определить, сколько человеческих тел в захоронении.

Как отмечает газета, правительство штата столкнулось с кризисом исчезновений. Согласно официальной информации, в Халиско числится более 15,9 тысячи пропавших без вести, что связывают с деятельностью организованных преступных группировок в регионе.

Ранее в Мексике полицейские нашли пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами. Утверждается, что в северо-восточной части штата вдоль шоссе, ведущего из города Лагос-де-Морено в Сан-Луис Потоси, были найдены пять полиэтиленовых пакетов, в которых находились обезглавленные тела, одетые в штаны. Предположительно, убитые являются мужчинами.

