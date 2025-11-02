В Турции на встрече по Газе захотели обсудить провокации Израиля

Глава МИД Турции Фидан на встрече по Газе захотел обсудить провокации Израиля

Глава МИД Турции Хакан Фидан захотел обсудить провокации Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что 3 ноября состоится встреча, в которой главы МИД Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании обсудят ситуацию с прекращением огня в Газе. При этом в ходе нее Фидан планирует обратить внимание на попытки Израиля продолжить атаки.

Кроме того, по словам источника, он укажет коллегам на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также Фидан подчеркнет необходимость скорейшего обеспечения мер, позволяющих палестинцам управлять полуэксклавом.

