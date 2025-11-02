Мир
17:33, 2 ноября 2025Мир

В Турции на встрече по Газе захотели обсудить провокации Израиля

Глава МИД Турции Фидан на встрече по Газе захотел обсудить провокации Израиля
Мария Винар

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан захотел обсудить провокации Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что 3 ноября состоится встреча, в которой главы МИД Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании обсудят ситуацию с прекращением огня в Газе. При этом в ходе нее Фидан планирует обратить внимание на попытки Израиля продолжить атаки.

Кроме того, по словам источника, он укажет коллегам на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также Фидан подчеркнет необходимость скорейшего обеспечения мер, позволяющих палестинцам управлять полуэксклавом.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль оценил план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

