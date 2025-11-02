Мир
12:15, 2 ноября 2025

Палестина оценила план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

Посол Палестины в России Нофаль заявил, что план Трампа по Газе пока работает
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что план президента США Дональда Трампа по сектору Газа пока работает. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока план Трампа идет нормально», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.

