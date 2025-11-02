В украинском городе мобилизовали единственного мастера по лифтам

В Прилуках мобилизовали единственного в городе мастера по лифтам

В Прилуках Черниговской области мобилизовали единственного в городе мастера по лифтам. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам местных житей, по всему украинскому городу лифты не функционируют. При этом лишь несколько единиц работают на страх и риск.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.