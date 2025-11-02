Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:06, 2 ноября 2025Бывший СССР

В украинском городе мобилизовали единственного мастера по лифтам

В Прилуках мобилизовали единственного в городе мастера по лифтам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Прилуках Черниговской области мобилизовали единственного в городе мастера по лифтам. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам местных житей, по всему украинскому городу лифты не функционируют. При этом лишь несколько единиц работают на страх и риск.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Власти Украины забыли эвакуировать жителей расположенного у линии фронта города

    В британском парламенте испугались войны с Россией

    Бой UFC назвали подозрительным

    Россияне пострадали при атаке ВСУ

    В США рассказали о предстоящих ядерных испытаниях

    WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

    Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

    Пушилин сообщил о зачистке Красноармейска

    Появились кадры масштабного пожара после прилета в Павлограде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости