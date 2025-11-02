В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

Пушилин: В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

В Волновахе открыли памятник Герою России и Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, сообщает в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Памятник установлен на месте гибели Жоги, известного как комбат «Спарты» (позывной Воха), который 5 марта 2022 года прикрывал эвакуацию мирных жителей.

В церемонии возложения цветов также приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Артем Жога.

В июне полпред президента в Уральском федеральном округе заявил, что выход войск на западную границу ДНР в рамках специальной военной операции — историческое событие для России.