Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 2 ноября 2025Россия

В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

Пушилин: В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал Дениса Пушилина

В Волновахе открыли памятник Герою России и Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, сообщает в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Памятник установлен на месте гибели Жоги, известного как комбат «Спарты» (позывной Воха), который 5 марта 2022 года прикрывал эвакуацию мирных жителей.

В церемонии возложения цветов также приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Артем Жога.

В июне полпред президента в Уральском федеральном округе заявил, что выход войск на западную границу ДНР в рамках специальной военной операции — историческое событие для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Лифт с пассажиркой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

    На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

    Раскрыт особый экспонат личной библиотеки президента Путина в Кремле

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском безграмотным решением

    Скончался бывший главред «Известий»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости