08:01, 2 ноября 2025Мир

Во Франции совершили новое ограбление

Из лаборатории в французском Лионе украли драгметаллы на 12 миллионов евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory во французском Лионе. Об этом пишет издание Le Progres.

Очевидцы рассказали, что грабители приехали на машине с мигалкой и выбили окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Ограбление продолжалось семь минут. «Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться», — цитирует Le Progres очевидцев.

В результате нападения пять работников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгметаллов оценили в двенадцать миллионов евро. Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о задержании всех нападавших.

Ранее неизвестные вломились в Лувр, украв драгоценности из коллекции Наполеона. У злоумышленников ушло всего семь минут на ограбление. Стоимость похищенных украшений оценивают в 88 миллионов евро.

