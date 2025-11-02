Во Франции выступили с призывом в отношении Зеленского

Французский политик Филиппо призвал перестать финансировать Зеленского

Странам Европы следует перестать финансировать Украину и ее президента Владимира Зеленского. С таким призывом выступил глава французской партии «Патриоты» в социальной сети Х.

По его словам, украинский лидер злоупотребляет своим положением, запугивая политических оппонентов и «заставляя критиков молчать».

«В его правлении есть очень тревожные моменты. И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!», — написал он.

Ранее Филиппо назвал сумасшедшей представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. «Эта сумасшедшая европомешанная женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! С нас хватит!» — возмутился он.