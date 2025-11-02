Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 2 ноября 2025Мир

Во Франции выступили с призывом в отношении Зеленского

Французский политик Филиппо призвал перестать финансировать Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Странам Европы следует перестать финансировать Украину и ее президента Владимира Зеленского. С таким призывом выступил глава французской партии «Патриоты» в социальной сети Х.

По его словам, украинский лидер злоупотребляет своим положением, запугивая политических оппонентов и «заставляя критиков молчать».

«В его правлении есть очень тревожные моменты. И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!», — написал он.

Ранее Филиппо назвал сумасшедшей представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. «Эта сумасшедшая европомешанная женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! С нас хватит!» — возмутился он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

    Туристов предупредили о риске остаться без связи в Египте

    Во Франции выступили с призывом в отношении Зеленского

    В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

    В Британии раскрыли план Трампа по Украине

    Командующий дронами ВСУ пригрозил ударами по России

    В одесский ночной клуб нагрянула полиция из-за русских песен

    Мерца высмеяли за желание помочь «разбомбившей Германию» Украине

    Трамп оскорбил американского телеведущего

    Бывший президент Украины раскрыл подробности разговора с Путиным о Майдане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости