ВСУ подтвердили потери в Днепропетровской области

ВСУ подтвердили потери в Днепропетровской области после ударов ВС России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила о потерях из-за комбинированных ударов Вооруженных сил России в Днепропетровской области. Об этом говорится в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На данный момент проверяется факт соблюдения и выполнения приказов об оповещении о воздушной тревоге, запрете проведения совещаний на открытой местности.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что ВСУ не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) по селу Отрадное в Днепропетровской области. Уточняется, что речь идет о 425-м полке украинских войск. Эвакуации раненых из населенного пункта нет.

