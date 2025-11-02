Бывший СССР
ВСУ создавали боевые позиции и рыли окопы в огородах россиян

РИА: ВСУ размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей Торского в ДНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали боевые позиции и рыли окопы в огородах жителей Торского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца Сергея Трофименко.

По данным агентства, мужчина рассказал, что украинские военнослужащие копали окопы в его огороде и огороде его соседа в начале весны. Кроме того, по словам Трофименко, ВСУ завозили различную военную технику в поселок и ставили ее у жилых домов.

Ранее сообщалось, что военные 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов.

