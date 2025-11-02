Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 2 ноября 2025Бывший СССР

ВСУ захотели выяснить обстоятельства потери военных в Днепропетровской области

ВСУ потеряли бойцов в Днепропетровской области из-за построения на местности
Мария Винар

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захотели выяснить обстоятельства потери военных в Днепропетровской области. Соответствующий пост появился на странице группировки войск «Восток» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Командование предположило, что ликвидация и ранение бойцов украинских войск могли произойти из-за построения на открытой местности. В настоящий момент проверяется своевременное информирование бойцов о приближающейся ракетной опасности, а также запрет на проведение массовых мероприятий и размещение военнослужащих на открытой местности.

Ранее группировка войск «Восток» подтвердила потери в Днепропетровской области. Также сообщалось, что ВСУ не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) по селу Отрадное в Днепропетровской области. Уточняется, что речь идет о 425-м полке украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В МИД Эстонии отреагировали на появление у границ российского катера с флагом ЧВК «Вагнер»

    Знаменитый барселонский собор Саграда Фамилия стал самым высоким в мире

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

    Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости