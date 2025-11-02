ВСУ потеряли бойцов в Днепропетровской области из-за построения на местности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захотели выяснить обстоятельства потери военных в Днепропетровской области. Соответствующий пост появился на странице группировки войск «Восток» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Командование предположило, что ликвидация и ранение бойцов украинских войск могли произойти из-за построения на открытой местности. В настоящий момент проверяется своевременное информирование бойцов о приближающейся ракетной опасности, а также запрет на проведение массовых мероприятий и размещение военнослужащих на открытой местности.

Ранее группировка войск «Восток» подтвердила потери в Днепропетровской области. Также сообщалось, что ВСУ не успевают оказывать помощь раненым из-за ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) по селу Отрадное в Днепропетровской области. Уточняется, что речь идет о 425-м полке украинских войск.