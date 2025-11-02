Введение льгот за выпуск дополнительных объемов топлива допустили

Правительство изучает льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива

Правительство изучает льготы для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) за выпуск дополнительных объемов топлива, направляемого на внутренний рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, вице-премьер России Александр Новак дал поручение Минфину и Минэнерго проработать соответствующие изменения в налоговое законодательство.

Отмечается, что ведомства продолжают изучать вопрос обеспечения приоритета поставок топлива на биржевых торгах конечным потребителям, а также лицензирования деятельности товарных брокеров.

Ранее по итогам октября средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для расчета налога, упала на 17,1 процента в годовом выражении, до 53,68 доллара за баррель. Годом ранее Urals торговался по 64,72 доллара за баррель даже с учетом того, что не учитывалась цена премиального сорта нефти ESPO. В сентябре показатель был равен 56,82 доллара.