14:59, 2 ноября 2025Экономика

Введение льгот за выпуск дополнительных объемов топлива допустили

Правительство изучает льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство изучает льготы для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) за выпуск дополнительных объемов топлива, направляемого на внутренний рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, вице-премьер России Александр Новак дал поручение Минфину и Минэнерго проработать соответствующие изменения в налоговое законодательство.

Отмечается, что ведомства продолжают изучать вопрос обеспечения приоритета поставок топлива на биржевых торгах конечным потребителям, а также лицензирования деятельности товарных брокеров.

Ранее по итогам октября средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для расчета налога, упала на 17,1 процента в годовом выражении, до 53,68 доллара за баррель. Годом ранее Urals торговался по 64,72 доллара за баррель даже с учетом того, что не учитывалась цена премиального сорта нефти ESPO. В сентябре показатель был равен 56,82 доллара.

